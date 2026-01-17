En vivo
Ejército mantiene suspensión de permisos para porte de armas en Bogotá, Cundinamarca y Meta

Ejército mantiene suspensión de permisos para porte de armas en Bogotá, Cundinamarca y Meta

La medida la hicieron efectiva por medio de la expedición 00000248 de 2026 y suspende los permisos de personas naturales y jurídicas con algunas excepciones. La medida tendrá vigencia durante todo el 2026.

