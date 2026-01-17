Ejército mantiene suspensión de permisos para porte de armas en Bogotá, Cundinamarca y Meta

La 13 Brigada del Ejército Nacional nuevamente hizo efectiva la suspensión de la vigencia de múltiples permisos de porte de armas de fuego y traumáticas a personas naturales y jurídicas, esto por medio de la expedición 00000248 de 2026, con efecto retroactivo desde la medianoche del 1 de enero del presente año hasta la medianoche del 31 de diciembre.

La aplicación de esta expedición está vigente en Bogotá y en Cundinamarca, con excepción de las poblaciones de Medina y Paratebueno, y en los municipios de San Juanito y Calvario, del departamento del Meta.

Dicha medida tiene algunas exclusiones contempladas en la ley, entre las que se encuentran los permisos expedidos a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, el Inpec, Migración Colombia, la UNP, la Dirección Nacional de Inteligencia, empresas de vigilancia y seguridad privada y misiones diplomáticas en el país.

Adicionalmente, también estarán exentos de esta medida personal activo y veteranos de la Fuerza Pública, así como profesionales oficiales de la reserva, conforme a lo establecido en la Directiva 002 de 2026.