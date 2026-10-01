Gobernación invirtió $2.000 millones para enfrentar el desabastecimiento de agua en Cundinamarca

Empresas Públicas de Cundinamarca, EPC, puso en marcha un plan de choque para atender las dificultades de abastecimiento de agua que enfrentan varios municipios del departamento, en medio de las alertas emitidas por la CAR ante la temporada seca.

La estrategia contempla una inversión superior a $2.000 millones y combina la distribución de agua potable mediante carrotanques con obras para recuperar y fortalecer los sistemas de acueducto urbanos y rurales.

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De acuerdo con EPC, hasta ahora se han realizado más de 268 atenciones, con una operación acumulada de 700 días, que ha permitido distribuir más de 16,8 millones de litros de agua potable, equivalentes a 16.839 metros cúbicos, beneficiando a más de 97.000 habitantes.

Entre los municipios con mayor atención está Apulo, donde se han entregado cerca de 5.370 metros cúbicos de agua para unas 4.900 personas. En Tocaima se han distribuido 2.861 metros cúbicos durante 182 días de operación, mientras que en Viotá la cifra llega a 2.650 metros cúbicos para 9.238 habitantes.



En Facatativá se han entregado 1.558 metros cúbicos para más de 10.600 usuarios. Mientras tanto, en Caparrapí y Villeta, ambos en alerta roja, se han suministrado más de 1.900 metros cúbicos para atender a más de 32.500 personas.

La operación continuará durante los primeros días de octubre con nuevas jornadas de distribución mediante carrotanques en Puerto Salgar, Villeta, Apulo y Fúquene.

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Pero el plan no se limita a llevar agua a las comunidades. EPC también adelanta obras para mejorar la infraestructura de los acueductos y reducir la vulnerabilidad de los municipios frente a la disminución de las fuentes hídricas.

Agua - servicios públicos Foto: Unsplash

En Viotá, por ejemplo, se destinan más de $534 millones para rehabilitar el paso elevado del acueducto urbano, intervenir la bocatoma y la línea de conducción, además de disponer de un carrotanque durante tres meses.

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En Caparrapí, la inversión es de $132 millones para instalar una motobomba y suministrar 1.350 metros de tubería de polietileno de alta densidad. En Villeta, se entregaron 10 tanques de almacenamiento y 1.500 metros de tubería, con una inversión de $58 millones.

También se ejecutan obras en Guaduas, con recursos por $143 millones para reemplazar un tramo de la tubería de conducción en la vereda Galán Alto y rehabilitar un canal sobre la quebrada Guavinero.

A esto se suman intervenciones en La Palma, Silvania y Puerto Salgar, relacionadas con la instalación de electrobombas y la reposición de redes de conducción.

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La respuesta de EPC se desarrolla en coordinación con la CAR y el Comité Hidrológico Regional, que mantienen el seguimiento a las condiciones de las fuentes hídricas y los sistemas de abastecimiento.

Mientras avanzan estas acciones, las autoridades hacen un llamado a los habitantes y administraciones municipales para reducir el consumo, evitar el desperdicio de agua y denunciar captaciones ilegales en las fuentes hídricas, especialmente mientras continúe la temporada seca.

