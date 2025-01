Grave accidente en la vía Bogotá - La Mesa genera monumental trancón

Este viernes, 3 de enero, a las 8:30 de la mañana, se registró un fuerte accidente en el sector conocido como Los Puentes, en la vía Mondoñedo - Madrid. Según los primeros reportes, un vehículo de la marca Kia de color plateado se volcó luego de impactar contra una de las barreras de contención de la zona.

En el interior del vehículo viajaban un hombre y su hija, quienes, afortunadamente, se encuentran en buen estado de salud y fueron trasladados a la Clínica de Mosquera. Sin embargo, el incidente ha causado un monumental trancón en la carretera, lo que ha afectado el flujo vehicular en la zona.

Grave accidente en la vía Mondoñedo - Madrid Foto: suministrada

A esta hora, de acuerdo con información de la Dirección de Tránsito y usuarios de redes sociales, se registra un fuerte trancón en la zona, ya que el vehículo afectado quedó en la mitad de la vía.

El accidente se produjo sobre el carril de acceso a Bogotá. Esto sucede previo al inicio de la operación retorno en el primer puente festivo de 2025. Las autoridades recomiendan no exceder los límites de velocidad, no conducir en estado de embriaguez, evitar salir a carretera sin previo descanso y no utilizar el celular mientras conducen.