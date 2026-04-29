Grave accidente en vía La Mesa, Cundinamarca, deja un muerto y varios heridos: bus se volcó

Un trágico accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la vía que conecta a La Mesa con Mosquera, dejando como saldo preliminar una persona fallecida y al menos siete más heridas. El siniestro ocurrió en el sector conocido como la “Curva de la Virgen”, un punto crítico de este corredor vial.

De acuerdo con el reporte oficial del cuerpo de bomberos, el accidente tuvo lugar en el kilómetro 72 de la carretera, donde un bus de servicio público perteneciente a la empresa Expreso del Sol se volcó lateralmente tras perder el control.

El vehículo transportaba aproximadamente a 18 pasajeros en el momento del incidente.

Las primeras versiones indican que varios ocupantes resultaron con lesiones de diversa gravedad, mientras que las autoridades confirmaron de manera preliminar una víctima mortal. Sin embargo, no se descarta que el número de afectados pueda cambiar conforme avanzan las labores de atención y verificación en el lugar.



La emergencia es atendida de manera articulada por los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de La Mesa, Tena, Tocaima y El Colegio, quienes trabajan en el rescate de los pasajeros y en la estabilización de los heridos.

Las autoridades han recomendado a los conductores evitar transitar por este tramo de la vía y optar por rutas alternas, debido al cierre parcial y en algunos momentos total del corredor mientras continúan las labores de atención.