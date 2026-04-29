En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Instituto de Cancerología
Colpensiones
Papa León XIV
Atentados Cauca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Grave accidente en vía La Mesa, Cundinamarca, deja un muerto y varios heridos: bus se volcó

Grave accidente en vía La Mesa, Cundinamarca, deja un muerto y varios heridos: bus se volcó

El siniestro ocurrió en el sector conocido como la “Curva de la Virgen”, donde el bus se volcó.

Bus se volcó en La Mesa, Cundinamarca
Autoridades investigan causas del accidente.
Foto: Captura redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

Un trágico accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la vía que conecta a La Mesa con Mosquera, dejando como saldo preliminar una persona fallecida y al menos siete más heridas. El siniestro ocurrió en el sector conocido como la “Curva de la Virgen”, un punto crítico de este corredor vial.

Vea también:

  1. Accidente de tránsito en la vía Medellín - Santa Fe de Antioquia.jpg
    Accidente de tránsito en la vía Medellín - Santa Fe de Antioquia.
    Suministrada
    Antioquia

    Aparatoso accidente de tránsito dejó una persona muerta en la vía Medellín - Santa Fe de Antioquia

De acuerdo con el reporte oficial del cuerpo de bomberos, el accidente tuvo lugar en el kilómetro 72 de la carretera, donde un bus de servicio público perteneciente a la empresa Expreso del Sol se volcó lateralmente tras perder el control.

El vehículo transportaba aproximadamente a 18 pasajeros en el momento del incidente.

Las primeras versiones indican que varios ocupantes resultaron con lesiones de diversa gravedad, mientras que las autoridades confirmaron de manera preliminar una víctima mortal. Sin embargo, no se descarta que el número de afectados pueda cambiar conforme avanzan las labores de atención y verificación en el lugar.

La emergencia es atendida de manera articulada por los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de La Mesa, Tena, Tocaima y El Colegio, quienes trabajan en el rescate de los pasajeros y en la estabilización de los heridos.

Las autoridades han recomendado a los conductores evitar transitar por este tramo de la vía y optar por rutas alternas, debido al cierre parcial y en algunos momentos total del corredor mientras continúan las labores de atención.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

La Mesa

Accidente de tránsito

Publicidad

Publicidad

Publicidad