En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Instituto de Cancerología
Colpensiones
Papa León XIV
Atentados Cauca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Aparatoso accidente de tránsito dejó una persona muerta en la vía Medellín - Santa Fe de Antioquia

Aparatoso accidente de tránsito dejó una persona muerta en la vía Medellín - Santa Fe de Antioquia

En el hecho resultaron involucrados cuatro vehículos, luego de que un camión, al parecer, se quedara sin frenos.

Accidente de tránsito en la vía Medellín - Santa Fe de Antioquia.
Accidente de tránsito en la vía Medellín - Santa Fe de Antioquia.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

Por varias horas organismos de rescate y autoridades de tránsito trabajaron para atender un grave accidente que involucró a cuatro vehículos y dejó una persona muerta en la vía que comunica a Medellín con Santa Fe de Antioquia, occidente del departamento.

Los hechos se registraron a la altura del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, jurisdicción de Medellín, cerca del desvío que hay para tomar la vía hacia el municipio de Ebéjico.

Las versiones preliminares del siniestro indican que un camión en dirección Medellín - Santa Fe de Antioquia se habría quedado sin frenos y embistió a un vehículo particular y otros dos de carga.

Como consecuencia la mujer ocupante del automóvil falleció, mientras que dos conductores implicados resultaron con lesiones y remitidos a centros asistenciales para recibir atención médica.

Por la magnitud del impacto fue necesario el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Medellín para la extracción del cuerpo de la víctima, mientras que con maquinaria pesada por varias horas avanzaron las labores de remoción de escombros y latas retorcidas que dejó el siniestro.

Cerca de las 8:00 a.m. de este miércoles la Secretaría de Movilidad de Medellín anunció la habilitación de una calzada en contraflujo, mientras finalizan las labores de atención de la emergencia. Se recomendó transitar con precaución por la zona, así como tomar la vía alterna la antigua vía al mar por el corregimiento de San Cristóbal.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Medellín

Accidente de tránsito

Noticias de hoy

Movilidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad