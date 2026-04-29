Aparatoso accidente de tránsito dejó una persona muerta en la vía Medellín - Santa Fe de Antioquia

Por varias horas organismos de rescate y autoridades de tránsito trabajaron para atender un grave accidente que involucró a cuatro vehículos y dejó una persona muerta en la vía que comunica a Medellín con Santa Fe de Antioquia, occidente del departamento.

Los hechos se registraron a la altura del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, jurisdicción de Medellín, cerca del desvío que hay para tomar la vía hacia el municipio de Ebéjico.

Las versiones preliminares del siniestro indican que un camión en dirección Medellín - Santa Fe de Antioquia se habría quedado sin frenos y embistió a un vehículo particular y otros dos de carga.

Como consecuencia la mujer ocupante del automóvil falleció, mientras que dos conductores implicados resultaron con lesiones y remitidos a centros asistenciales para recibir atención médica.



Por la magnitud del impacto fue necesario el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Medellín para la extracción del cuerpo de la víctima, mientras que con maquinaria pesada por varias horas avanzaron las labores de remoción de escombros y latas retorcidas que dejó el siniestro.

Cerca de las 8:00 a.m. de este miércoles la Secretaría de Movilidad de Medellín anunció la habilitación de una calzada en contraflujo, mientras finalizan las labores de atención de la emergencia. Se recomendó transitar con precaución por la zona, así como tomar la vía alterna la antigua vía al mar por el corregimiento de San Cristóbal.

✅ A esta hora se habilita una calzada en contraflujo, en la vía Medellín - San Jerónimo a la altura de Ebéjico. Recomendamos transitar con precaución. pic.twitter.com/9Y6TEFV8ys — Movilidad - Alcaldía de Medellín (@movilidad_med) April 29, 2026