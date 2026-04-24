Habitante de calle atacó sin razón a dos mujeres en Soacha: una perdió la vida

En horas de la tarde de este viernes, 24 de abril se registró, en el municipio de Soacha, un ataque por parte de un habitante de calle sin motivo aparente en el que resultó muerta una mujer y otra herida. Julián Sánchez Perico, alcalde del municipio, a través de su cuenta de X, lamentó los hechos y confirmó la captura del hombre.

Según informó el mandatario, una de las mujeres se encuentra recibiendo atención médica en el Hospital Mario Gaitán Yanguas, mientras que la otra falleció como consecuencia del ataque.

El alcalde expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y envió un mensaje de solidaridad a la mujer herida.

Foto: referencia, AFP

“Expreso mis más sinceras condolencias a sus familias y mis votos de pronta recuperación para la mujer herida”, manifestó.



El agresor fue detenido por la policía, por lo que Sánchez, destacó la reacción inmediata de las autoridades. De acuerdo con lo confirmado por la Policía de Soacha a Blu Radio, el atacante se encuentra en proceso de judicialización y ya se están realizando las respectivas investigaciones del caso.

Finalmente, desde la Alcaldía de Soacha se reiteró el compromiso de trabajar de manera articulada con todas las instituciones para fortalecer la seguridad y evitar que hechos como este se repitan en la ciudad.