Hallan cuerpo sin vida en estado de descomposición en apartamento de Soacha, Cundinamarca

Las autoridades adelantan investigaciones en el municipio de Soacha, Cundinamarca, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre al interior de un apartamento ubicado en el sector de Ciudad Verde. El cadáver fue encontrado en avanzado estado de descomposición, lo que indicaría que la víctima llevaba varios días fallecida dentro de la vivienda.

De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche, al lugar acudieron unidades de la Policía y organismos de emergencia luego de que se reportara una situación irregular en el inmueble. Una vez ingresaron al apartamento, encontraron el cuerpo del hombre sin signos vitales.

El cuerpo sin vida de una persona fue hallado en avanzado estado de descomposición en un apartamento ubicado en un conjunto residencial de Ciudad Verde, en Soacha, Cundinamarca.



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El hallazgo se produjo luego de que residentes del sector alertaran a las autoridades por fuertes olores procedentes del lugar, lo que llevó a que unidades del Cuerpo de Bomberos realizaran una apertura forzada para permitir el ingreso de la Policía.

Por el momento, las circunstancias de la muerte son materia de investigación. Las autoridades buscan establecer si se trató de un fallecimiento por causas naturales o si, por el contrario, existen indicios de una muerte violenta.



Tras el descubrimiento, uniformados de la Policía aseguraron el lugar para permitir el trabajo de los investigadores y de los funcionarios encargados de realizar la inspección técnica al cadáver.

Las autoridades también recopilan información de vecinos y personas cercanas a la víctima para reconstruir sus últimos movimientos y determinar cuándo fue vista por última vez.

Los resultados forenses permitirán definir si el caso corresponde a una muerte natural o si existen elementos que apunten a la comisión de algún delito.