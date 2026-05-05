Incendio en estación de Policía de Funza no fue provocado por uniformados: Fiscalía Penal Militar

La Fiscalía General Penal Militar y Policial concluyó que el incendio ocurrido en la estación de Policía de Funza, Cundinamarca, en septiembre de 2025, fue provocado al interior de las celdas como parte de un intento de fuga, que dejó varias personas privadas de la libertad fallecidas y otras lesionadas. Las autoridades descartaron la participación directa de miembros de la Fuerza Pública en la generación del incendio.

Según las autoridades, desde el 16 de septiembre de 2025, fecha en la que ocurrió el accidente, se inició una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades. En el proceso se recopilaron entrevistas, informes técnicos y protocolos de necropsia que permitieron reconstruir las circunstancias del incendio.

Con base en estos hallazgos, la Fiscalía 2204 Especializada ordenó el archivo de las diligencias en lo relacionado con posibles responsabilidades penales de los uniformados. No obstante, el caso fue remitido a la Fiscalía General de la Nación para que continúe la investigación y determine quiénes fueron los responsables de provocar el fuego.

Los dictámenes forenses establecieron que las víctimas murieron o resultaron heridas por la inhalación de humo, gases tóxicos y productos derivados de la combustión. La versión de las autoridades coincide con la hipótesis preliminar que señalaba que el fuego se originó por la quema de colchones, en medio de un intento de motín.