¿Qué pasa en Mondoñedo? Mismos ladrones, nuevo ataque: 15 personas fueron secuestradas y robadas

Un nuevo hecho de inseguridad vuelve a poner el foco sobre el corredor entre Soacha y el sector de Mondoñedo, en Cundinamarca. Al menos 15 personas, integrantes de tres familias, denunciaron haber sido víctimas de secuestro y robo por los mismos ladrones, de origen venezolano, que delinquen en esta zona.

El nuevo ataque se dio en inmediaciones del Parque Canoas, en un caso que, según relatan, repite el mismo modus operandi reportado días atrás en la zona.

¿Cómo ocurrió el ataque contra las familias?

De acuerdo con los testimonios obtenidos por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, los hechos se registraron en la noche del domingo, cuando varias familias se encontraban en el sector.

Un primer grupo, conformado por mujeres y menores de edad, fue sorprendido por hombres armados que las obligaron a lanzarse al suelo, las amarraron y comenzaron a exigirles las claves de sus productos financieros.



Horas después, otras familias llegaron al mismo punto sin conocer lo que estaba ocurriendo y terminaron siendo víctimas del mismo grupo de delincuentes. En total, los afectados señalan que fueron retenidos por cerca de seis horas, tiempo durante el cual les habrían vaciado cuentas bancarias, robado pertenencias y, en algunos casos, hurtado vehículos.

Una de las víctimas relató: “Mi mamá, mi cuñado y hermana los tenían allá amarrados literalmente en el suelo. Cuando llego yo con mi esposa, mis familiares, pues lastimosamente nos hicieron la misma historia. Nos vaciaron la tarjeta de crédito, los códigos de los bancos, me robaron el vehículo particular que tenía, y literalmente la presencia de la policía fue nula”.



¿Cuántos delincuentes participaron y cómo actuaron?

Los testimonios coinciden en que inicialmente eran tres hombres armados, pero con el paso de las horas el grupo creció. Según las víctimas, en total habrían participado entre cinco y siete personas, quienes actuaron de manera coordinada para interceptar a quienes llegaban al lugar.

Otra de las afectadas describió el momento del ataque: “Nosotros estábamos casi de espaldas cuando de una vez nos dijeron que nos lanzáramos al piso. Al momento que yo volteé, pues veo que están con pistolas, están armados. Lo que hago es tomar a mi sobrina, abrazarla pues para que ella no presencie eso, y de una vez nos obligan a tirarnos al suelo”.

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Las víctimas aseguran que se trataría de los mismos delincuentes que han sido denunciados en días recientes por hechos similares en este corredor vial. Señalan que el patrón se repite: pinchan vehículos o interceptan a los ocupantes en puntos apartados, los retienen por varias horas y les exigen información bancaria para desocupar sus cuentas.

Además del robo de dinero y pertenencias, los afectados denunciaron que los atacantes accedieron a aplicaciones financieras y billeteras digitales, llevándose incluso recursos almacenados en plataformas como Nequi.

Tras lograr liberarse, las víctimas acudieron ante la Policía en Soacha para interponer la denuncia. Sin embargo, cuestionan que los hechos habrían sido registrados únicamente como hurto, sin que se reconociera la retención prolongada como secuestro.

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También señalan que, pese a las alertas previas y a la visibilidad del caso en medios, los ataques continúan en la zona sin que se evidencie una contención efectiva.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: