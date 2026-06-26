Revocatoria contra alcaldesa de La Mesa será archivada tras no reunir las firmas requeridas por ley

El proceso de revocatoria de mandato que se impulsaba contra la alcaldesa de La Mesa, Laura Londoño Rodríguez, llegará oficialmente a su fin luego de que el comité promotor desistiera de la iniciativa al no conseguir el número mínimo de firmas exigidas por la legislación colombiana.

El mecanismo de participación ciudadana contemplaba un plazo de seis meses para que los promotores reunieran al menos 1.202 firmas válidas de ciudadanos habilitados para votar en el municipio. Esa cifra correspondía al 30 % de los votos obtenidos por la mandataria en las elecciones territoriales de 2023, requisito indispensable para que la solicitud pudiera avanzar hacia las siguientes etapas del procedimiento electoral.

La Mesa, Cundinamarca. Foto: Suministrada

Pese a las actividades adelantadas durante varios meses para obtener el respaldo ciudadano, la iniciativa no logró alcanzar el umbral establecido por la ley. El comité promotor informó a las autoridades electorales su decisión de desistir del proceso, argumentando que las condiciones del ambiente político en el municipio dificultaron la recolección del apoyo necesario.

Con esta determinación, las autoridades electorales deberán adelantar los trámites administrativos correspondientes para formalizar el archivo definitivo de la solicitud, dando por terminado un proceso que generó debate político en el municipio durante los últimos meses.



El requisito de las firmas constituye el primer filtro del mecanismo de revocatoria de mandato, ya que busca demostrar que existe un respaldo ciudadano suficiente antes de convocar a una nueva jornada electoral, la cual implica importantes costos para el Estado y el despliegue de recursos institucionales.

Tras conocerse el desenlace del proceso, la alcaldesa Laura Londoño Rodríguez agradeció a los habitantes de La Mesa por la confianza depositada en su administración y aseguró que continuará concentrada en el cumplimiento del Plan de Desarrollo del municipio.

"Siempre he respetado los mecanismos de participación ciudadana porque son una expresión legítima de nuestra democracia. Sin embargo, considero que estas herramientas no deben utilizarse como escenarios de revancha política después de unas elecciones, especialmente cuando generan un desgaste institucional que termina afectando el desarrollo de los territorios", manifestó la mandataria.

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Asimismo, agradeció a los ciudadanos que decidieron no respaldar la iniciativa de revocatoria y afirmó que su administración seguirá enfocada en consolidar los proyectos y programas planteados para el municipio.

Finalmente, Londoño hizo un llamado a los distintos sectores políticos, sociales y comunitarios de La Mesa para dejar atrás las diferencias y trabajar de manera conjunta por los principales desafíos del municipio, señalando que el cierre de este episodio debe convertirse en una oportunidad para fortalecer la unidad y priorizar los intereses colectivos de la población.