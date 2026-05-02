Robo con arma blanca terminó en sorpresa: rastreó el celular y estaba en casa de su ex

Una mujer denunció un robo del que fue víctima en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, cuyo desenlace ha despertado sospechas inesperadas.

Según contó al medio El Informativo Mosquera - Funza, la situación se presentó durante la noche cuando la mujer transitaba por el sector del trébol. En ese momento, fue interceptada por dos hombres que se desplazaban en bicicleta y que, de acuerdo con su relato, tenían el rostro cubierto. Los sujetos la intimidaron con un arma blanca y la obligaron a entregar su teléfono celular antes de escapar.

Aunque el hecho inicialmente fue reportado como un caso más de hurto en la zona, la historia tomó un giro particular horas después. La víctima decidió utilizar una herramienta de geolocalización para intentar ubicar su dispositivo, logrando identificar un punto específico donde, presuntamente, se encontraba el celular.

Celular Foto: Pexels

Lo que más llamó la atención es que esa ubicación coincidía, según su versión, con la vivienda de su expareja sentimental. Este detalle llevó a la mujer a plantear la posibilidad de que el hombre estuviera involucrado en el robo, ya fuera de manera directa o indirecta.



De acuerdo con el testimonio entregado, la relación entre ambos había terminado recientemente, lo que aumentó las sospechas de que el hurto pudiera estar relacionado con motivos personales. No obstante, por ahora se trata de una hipótesis que deberá ser verificada por las autoridades competentes.

La mujer aseguró que, tras conocer la ubicación, decidió acercarse al lugar con la intención de recuperar su celular.