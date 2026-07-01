Trancón de 11 km afecta la movilidad en Soacha: miles de conductores quedaron atrapados

Los habitantes de Soacha enfrentan un dolor de cabeza por un represamiento vehicular que lleva horas afectando la movilidad del municipio durante la madrugada de este miércoles 1 de julio, situación que ha obligado a miles de ciudadanos a enfrentar complicaciones para ingresar a Bogotá.

De acuerdo con lo revelado por el periodista Eduard Porras, de 'El Ojo de la Noche', la afectación tiene lugar en la zona de Alfagres, entrada al municipio de Soacha, donde el embotellamiento alcanza una extensión de 11 kilómetros. Presuntamente, las personas que aprovecharon el puente festivo de San Pedro decidieron regresar a la capital el martes 30 de junio, generando un fuerte trancón.

"Desde ayer, muchos de los viajeros del puente festivo que no quisieron regresar el pasado lunes lo hicieron el martes, pensando que iba a haber menos congestión vehicular. Lo cierto es que se encontraron con una multitud increíble, un trancón que, según muchas personas, no se había visto en este punto al sur de Bogotá. Hasta 11 kilómetros de trancón, escuchen bien, y retrasados hasta el doble de horas en su viaje", comentó Eduard Porras.

Según lo informado por los viajeros, en la vía no habría presencia suficiente de autoridades para dirigir la movilidad en el corredor vial. De hecho, el trancón tendría un alto flujo en el peaje de Chusacá.



Sumado a esto, la Autopista Sur en el municipio de Soacha también enfrenta afectaciones debido a las obras de extensión de TransMilenio, las cuales han reducido la capacidad de la vía y generado un fuerte cuello de botella en esa zona.

Adicionalmente, un viajero dio a conocer que desde Girardot, un trayecto que normalmente tarda entre 3 y 4 horas, ya completa alrededor de 7 horas debido al fuerte trancón y todavía se encuentra lejos de llegar a su destino.

Según comentó 'El Ojo de la Noche', durante la madrugada de este miércoles no se percibió a trabajadores en las obras de TransMilenio a la altura de Alfagres, Soacha, pero sí a miles de conductores enfrentando un trancón más extenso de lo habitual.

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Además, solicitó que "si van a trabajar, lo hagan durante la noche para así evitar esta congestión en los puentes festivos que vienen en el mes de julio", teniendo en cuenta que durante este nuevo mes habrá dos días festivos: el 13 y el 20 de julio.