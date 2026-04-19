Un muerto y cuatro heridos deja accidente de tránsito en Vergara, Cundinamarca

Un accidente de tránsito se registró en la mañana del domingo 19 de abril de 2026 en zona rural del municipio de Vergara, donde un vehículo tipo campero se volcó en el sector comprendido entre las veredas Cerinza y Llano Grande.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Cundinamarca, el siniestro dejó un hombre de 37 años fallecido en el lugar y cuatro personas lesionadas, entre ellas dos adultos y dos menores de edad.

La atención inicial fue realizada por personal del Hospital Santa Bárbara de Vergara, cuyos profesionales se desplazaron hasta el sitio en una patrulla de la Policía Nacional para brindar los primeros auxilios con el apoyo de la comunidad.

De manera paralela, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias coordinó el traslado de los pacientes, enviando ambulancias desde los municipios de Pacho, Villagómez y Pasuncha.



Como parte del protocolo de emergencia, el Hospital San Rafael de Pacho activó su respuesta institucional, notificó a la Cruz Roja Colombiana y al cuerpo de bomberos, además de habilitar una sala de cirugía exclusiva y disponer espacio en la unidad de cuidados intensivos.

Tras el operativo de rescate, pues el vehículo quedo dentro de una zona boscosa, los cuatro heridos fueron ingresados al hospital, donde, según el reporte médico, permanecen estables y bajo observación mientras se realizan los exámenes necesarios para determinar la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades departamentales indicaron que la red de salud se mantiene alerta para atender emergencias y garantizar la atención oportuna ante este tipo de situaciones.