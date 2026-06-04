Agentes de tránsito en Cali fueron atacados mientras atendían una emergencia vial

Las autoridades de Movilidad de Cali manifestaron su rechazo frente a los hechos de intolerancia registrados en el oeste de la ciudad, donde un grupo de ciudadanos agredió a varios agentes de tránsito que atendían una emergencia vial. Durante el incidente, una funcionaria resultó herida.

Según el reporte oficial, la situación se originó en el sector de Las Fresas, luego de que los agentes de tránsito recibieran una alerta sobre un vehículo que descendía por este sector con aparentes fallas en su sistema de frenos.

Ante el riesgo, los funcionarios activaron un plan de control para realizar maniobras preventivas y despejar la vía, con el fin de proteger a peatones y conductores que transitaban por la zona en ese momento. Sin embargo, varios ciudadanos reaccionaron de forma violenta contra el personal de tránsito.

"Desde la Secretaría de Movilidad presentamos un rechazo tajante y contundente contra las acciones delincuenciales ocurridas contra nuestro grupo de servicios especiales. Fueron atacados por delincuentes en un acto irresponsable, en un hecho delincuencial, donde no solamente atacaron a un servidor público, sino que también atacaron a una mujer. Por lo tanto, considero que es un acto también misógino", dijo Luis Fernando Escobar, subsecretario de Movilidad de Cali.



La funcionaria afectada fue trasladada a un centro médico, donde permanece bajo observación. De acuerdo con las autoridades, las lesiones sufridas no comprometen su integridad física.

"Un total apoyo a estos hombres y mujeres héroes que esa noche salvaron la vida de muchos caleños y caleñas con ese vehículo que estaba en emergencia. Lamentablemente, hoy estamos hablando de este acto misógino y delincuencial, y no de esa acción heroica que debería estar en boca de todos y en todos los titulares", expresó el funcionario.

Desde la entidad confirmaron que, en lo corrido de este año, se han registrado alrededor de ocho ataques contra agentes de tránsito.