Al día se pierden $ 20.000 millones: Cámara de Comercio de Pasto sobre vía Panamericana

Pérdidas que superan los 20 mil millones de pesos al día reporta la Cámara de Comercio de Pasto tras 60 horas que se cumplen del bloqueo a la vía Panamericana por parte de transportadores de la Asociación Colombiana de Camioneros ACC, capítulo Nariño.

Arturo Ortega, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto e integrante del consejo gremial del departamento, dijo a Blu Radio que en 72 horas de cierre de la carretera internacional se han dejado de enviar cerca de 76 mil toneladas de productos agrícolas y mercancías varias que son despachadas al interior del país, esto sin contar con los 13 millones de galones de combustibles que se necesitan cada mes en el departamento.

Ortega fue más allá y señaló que decenas de viajeros no han logrado llegar a sus destinos y dijo que los gremios económicos de Nariño están estrangulados porque en lo que va corrido del año se han registrado 47 bloqueos que dejaron aislado a Nariño del resto del país por 52 días.

El líder gremial hizo un vehemente llamado al Gobierno nacional para que designe inmediatamente la comisión que permita instalar la mesa de diálogos y se tomen medidas drásticas que permitan cortar de raíz la desigualdad del suroccidente del país.

Publicidad

"Estamos en una desconexión absoluta con el resto del país", advirtió Ortega, quien señaló que no entiende por qué todos los gobiernos nacionales han aislado al departamento y lo que es peor, los funcionarios no han hecho caso a los llamados que se han hecho para evitar bloqueos en la región.

“No podemos negar que los ministros y el presidente Petro han llegado, pero no ejecutan ni dan garantías de seguridad ni de conectividad en la región”, añadió.

Publicidad

Aseguró que es necesario que los ministros y directores de entidades públicas se sienten ya a dialogar e instalen la mesa de concertación que permita solucionar los problemas.

"En Nariño nos estamos volviendo expertos en entregar cifras de pérdidas que dejan los continuos bloqueos a la única vía que comunica a Colombia con Ecuador, pero el Gobierno poco o nada ha puesto atención a esto", aseguró el líder gremial, quien reclamó el mismo o superior trato que da el gobierno nacional cuando en el Cauca las comunidades reclaman con justa causa sus derechos.

“Esperamos que el gobierno no llegue a tapar las cosas con pañitos de agua tibia, aquí se necesita que de una vez por todas se corten de raíz todos los problemas que tiene la región y no vengan solo a dialogar por dialogar”, aseguró el representante del consejo gremial de Nariño y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto.

"Los nariñenses dependemos de la vía Panamericana y se necesita una respuesta inmediata por parte del gobierno nacional para impedir que las empresas y microempresas sigan en crisis por culpa de los bloqueos a la carretera Panamericana", insistió Ortega.

Publicidad

"Los gremios no somos partidarios de las vías de hecho, pero entendemos que la comunidad, los transportadores y comerciantes ya no aguantamos un bloqueo más y es hora de que el presidente Petro mire al departamento de Nariño con otros ojos y no solo como un fortín electoral", dijo un vocero gremial tras advertir que tiene fe en que la comisión del gobierno llegue este jueves a la ciudad de Pasto.