Alcalde de Cali pide que la COP16 no se convierta en una vitrina de intereses políticos

El alcalde de Cali, Alejandro Eder ha sostenido en reiteradas ocasiones que la COP16 es la oportunidad perfecta para poner a la ciudad a la vista del mundo, por lo que ahora le ha solicitado a diferentes mandatarios y líderes de opinión, que no conviertan a la cumbre de biodiversidad en una vitrina de sus intereses políticos.

El mandatario asegura que con este evento mundial no solo se beneficia Cali, sino el país entero a nivel económico y diplomático. Sin embargo, no se debe perder el principal objetivo del mismo: la protección de la biodiversidad.

"Con la COP16 tiene que ganar Colombia y tiene que ganar Cali. No puede ser un espacio para buscar réditos políticos o fomentar la polarización, porque la protección de la biodiversidad no debe tener color político, por el contrario, debe unirnos a todos. No es el momento para hacer política", aseguró Eder.

El mandatario caleño añadió que este evento, que se realiza entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre, debe ser una oportunidad de reconciliación y unidad nacional, por lo que finalizó su llamado a enfocar energías en el objetivo común de proteger el medio ambiente, dejando de lado divisiones políticas y poniendo en el centro el bienestar del planeta y de las generaciones futuras.

Las tres metas de Colombia en la COP16

La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, ha presentado recientemente las metas que Colombia establecerá para la COP16, enfocadas en la protección de la biodiversidad y la sostenibilidad hasta 2030. Estos objetivos son parte de un esfuerzo nacional para cumplir con las 23 metas del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal. La jefe de cartera reveló estas tres de estas metas del plan para proteger la Biodiversidad al 2030: