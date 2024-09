Alcalde de Cali tomó radical decisión con decreto que restringía motos desde octubre

Dos días después de conocerse el controvertido borrador del decreto en el que se restringía el tránsito de motos en Cali durante las madrugadas, el alcalde Alejandro Eder descartó que este siguiera en firme.

El mandatario aseguró que se trató de un ejercicio de la secretaría de Movilidad, para reducir los índices de accidentalidad durante altas horas de la noche, sin embargo, después de la incomodidad de la ciudadanía, no quedará en firme.

"Creíamos que podía ayudar a disminuir los problemas de accidentes con las motos, pero definitivamente vemos que no es el momento y no puede tener los resultados que esperábamos, entonces ese decreto no va", aseguró el acalde.

Si bien a partir del 1ro. de octubre las motocicletas podrán transitar con normalidad en la ciudad durante las 24 horas, la incógnita que queda en el aire es ¿qué sucederá en la noche de Halloween? Pues en los últimos años, las calles de la ciudad se inundan con miles de estos vehículos participando en caravanas relacionadas con esta celebración.

"En Halloween vamos a estar en plena COP16 y vamos a tener muy controlada la ciudad. Pero quiero pedirle a la ciudadanía, que por favor, mantengamos el orden ese día", añadió el mandatario.

Con esta decisión no significa que dejen de realizarse operativos en las vías, pues las caravanas de seguridad continuarán recorriendo Cali incluso después de la COP16. Esto con el fin de seguir adelantando acciones que permitan prevenir el delito, y reaccionar de manera inmediata ante cualquier hecho de inseguridad.