Alcaldes del norte del Valle piden priorizar reconstrucción de viviendas con el Fondo Milagro

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó este martes la puesta en marcha del Fondo Milagro, que financiará la reconstrucción de los departamentos más afectados en el suroccidente del país durante el terremoto del 10 de agosto, y entre ellos está el Valle del Cauca.

Además de Cali, el norte del departamento fue de los sectores con mayor afectación durante esa emergencia con un complejo panorama en municipios como El Cairo, El Águila, Sevilla, Zarzar, Roldanillo, entre otros.

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Blu Radio se comunicó con los mandatarios de algunos de esos municipios, para conocer cuáles son las prioridades que les plantearán al Gobierno nacional para atender de manera inmediata con los recursos del fondo.

En primer lugar, Jaime Ríos, alcalde de Roldanillo, aseguró que lo más importante en su municipio es la restauración de las viviendas, además de la reactivación del turismo, pues es la principal actividad actividad econónica del municipio.



"Esperamos el apoyo del Gobierno en cuanto a la reconstrucción de más de 2.000 viviendas afectadas en la zona urbana y más de 1.700 en la zona rural. También necesitamos mucho apoyo con maquinaria amarilla, pues esperamos que también nos llegue ese apoyo. Esperamos sentarnos con los, gerentes de este Fondo Milagro a ver cuáles van a ser las ayudas que nos van a dar a nuestro municipio", aseguró el alcalde Álvarez.

Por otra parte, el alcalde de El Cairo Valle, Orlain Salazar, indicó que la prioridad en el municipio es la reparación de viviendas pues fueron alrededor de 850 casas las que sufrieron daños, además de la construcción de 178 viviendas nuevas. El mandatario reiteró que el 80% de su municipio quedó afectado ese 10 de agosto.

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"Yo creo que el Gobierno Nacional se va a basar en la información que tenemos consolidada en las plataformas. Tenemos mucha urgencia en el tema de mejoramientos de viviendas y también viviendas nuevas porque tenemos muchas viviendas colapsadas. En este momento no tenemos el dato exacto de qué va a priorizar el Gobierno Nacional en el municipio, pero estamos atentos", finalizó Salazar.