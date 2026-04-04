Alcaldía de Florida, Valle desmiente enfrentamientos durante procesión religiosa

Luego de que en redes sociales circularan varios videos en los que se aseguraba que presuntamente se habrían presentado enfrentamientos entre bandas delincuenciales en medio de una procesión religiosa en el municipio de Florida, Valle del Cauca, la Alcaldía se pronunció para aclarar lo ocurrido.

A través de un comunicado oficial, la administración municipal informó que, tras realizar una verificación conjunta con los organismos de seguridad y los organizadores de la parroquia San Antonio de Padua, se confirmó que no se registraron hechos de violencia, personas heridas ni víctimas fatales durante la procesión que recorría la calle 10 del municipio.

Según las autoridades, lo ocurrido se trató de un fenómeno de reacción en cadena, provocado por ruidos y gritos aislados en sectores cercanos, lo que generó momentos de angustia e incertidumbre entre los feligreses que participaban en la actividad religiosa.

Asimismo, la Alcaldía indicó que se realizó un barrido oficial en hospitales, clínicas locales y en Medicina Legal, donde se ratificó que no hubo ingreso de personas heridas relacionadas con estos hechos.



Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a verificar la información antes de difundirla, con el fin de evitar la desinformación y la generación de pánico en la comunidad.