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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Alcaldía de Florida, Valle desmiente enfrentamientos durante procesión religiosa

Alcaldía de Florida, Valle desmiente enfrentamientos durante procesión religiosa

Según las autoridades, lo ocurrido se trató de un fenómeno de reacción en cadena, provocado por ruidos y gritos aislados en sectores cercanos.

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