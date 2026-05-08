Alcaldía de Suárez suspendió actividades por ataques con drones y pidió a la comunidad resguardarse

Momentos de tensión y temor se vivieron en Suárez, norte del Cauca, debido a los ataques con drones cargados con explosivos dirigidos contra la estación de Policía del municipio. De acuerdo con información preliminar, fueron varias las detonaciones en diferentes sectores de la población, generando pánico en la comunidad.

Ante la gravedad de los hechos, la Alcaldía de Suárez anunció la suspensión de las actividades institucionales y pidió a la comunidad permanecer en sus viviendas como medida preventiva para proteger a la población civil mientras se registraban los ataques.

"Invitamos a la comunidad a acatar las medidas de autoprotección y autocuidado, permanecer resguardados en lugares seguros y atender únicamente la información emitida por canales oficiales. Las actividades institucionales quedan suspendidas en tanto se garantice la seguridad e integridad de nuestros funcionarios y contratistas", dice el comunicado.

Según relataron habitantes del municipio, los ataques se registraron de manera intermitente. La situación se calmaba por algunos momentos, pero posteriormente volvían a escucharse explosiones cerca de la estación de Policía, aumentando la zozobra entre la comunidad.



"Hacemos un llamado urgente a los actores armados en confrontación para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y excluyan a la población civil de cualquier acción violenta. Nuestro municipio merece vivir en tranquilidad, paz y respeto por la vida", puntualiza el documento.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas ni víctimas fatales. Sin embargo, a la zona llegó un amplio despliegue operativo para atender la emergencia y prevenir nuevas afectaciones contra la población civil.