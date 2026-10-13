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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Alerta por cilindro y pancarta de las disidencias en estadio Pascual Guerrero de Cali

Alerta por cilindro y pancarta de las disidencias en estadio Pascual Guerrero de Cali

La zona permanece acordonada mientras unidades antiexplosivos de la Policía verifican el contenido del cilindro.

Alerta por cilindro alusivo a las disidencias de las Farc en inmediaciones del estadio de Cali.
Tomado de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

Un cilindro con los colores de la bandera de Colombia y una pancarta con mensajes de la estructura criminal 'Jaime Martínez', de las disidencias de las Farc, aparecieron en las inmediaciones del estadio Pascual Guerrero de Cali.

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Estos elementos fueron abandonados a primera hora allí en la calle 5B con carrera 34 en un andén del escenario deportivo del barrio San Fernando de Cali, cerca de las piscinas Alberto Galindo.

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Esta es una zona muy transitada de la ciudad, muchos deportistas aficionados y de alto rendimiento madrugan a caminar y realizar su actividad física allí en el estadio y en la unidad deportiva.

La zona permanece acordonada mientras unidades antiexplosivos de la Policía verifican el contenido del cilindro.

En desarrollo…

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