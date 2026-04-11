En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiesta cárcel Itagüí
Artemis II
Arenceles Ecuador

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Alias 'Diego Optra' y 'Mapaya' serían integrados al proceso de paz en Buenaventura

Alias 'Diego Optra' y 'Mapaya' serían integrados al proceso de paz en Buenaventura

Lo que aún no ha quedado claro son las condiciones de los líderes capturados para garantizar su colaboración activa en el proceso de paz.

Publicidad

Publicidad

Publicidad