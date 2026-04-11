Alias 'Diego Optra' y 'Mapaya' serían integrados al proceso de paz en Buenaventura

Con los últimos hechos de violencia registrados en el distrito de Buenaventura y la percepción de inseguridad que actualmente tiene la comunidad en esa ciudad, desde la mesa Socio Jurídica de Paz se busca avanzar en el diálogo que actualmente se tiene con 'Shottas' y 'Espartanos' para finalmente terminar con el conflicto en el puerto.

En el marco de las acciones implementadas, teniendo en cuenta que los máximos cabecillas de estas estructuras fueron capturados fuera del país recientemente, ahora lo que se pretende es incluirlos en este proceso de diálogo que se adelanta con el Gobierno nacional.

Se trata de Diego Fernando Bustamante, alias ‘Diego Optra’, líder de los 'Shottas' detenido en Madrid, España, en febrero de este año y Jorge Isaac Campaz, alias ‘Mapaya’, líder de los 'Espartanos' capturado esta semana en Bolivia, con quienes se busca entablar comunicación para ponerle fin a las acciones delictivas de ambas bandas.

"Vamos a adelantar un proceso de conversación con los líderes de las bandas que hoy están en manos de las autoridades, con el propósito de construir con ellos un camino que permita el desmonte de sus estructuras. Quiero decirle a 'Shottas' y 'Espartanos' que el Gobierno Nacional también está construyendo una ruta que allane y facilite el proceso de transformación de sus vidas", señaló Fabio Cardozo, delegado del Gobierno macional en el proceso de paz de Buenaventura.



Lo que aún no ha quedado claro son las condiciones de los líderes capturados para garantizar su colaboración activa en el proceso de paz.