Apareció una bandera del ELN en un puente de Cali con un falso explosivo

Habitantes del sector de Calipso, en el oriente de Cali, alertaron a las autoridades la aparición de una bandera del ELN que estaba instalada en un puente peatonal junto con un cronómetro.

Según lo que se conoció por parte de la Policía, esto se trataba de un reloj envuelto en cinta aislante con unos cables pegados, aunque el elemento no contenía ningún explosivo que representara peligro para la población.

"Son unas acciones panfletarias y por eso queremos recordarles a los caleños que vamos a hacer todos los esfuerzos de judicialización de quienes afecten la tranquilidad y seguridad de los caleños y decirles también que tenemos una recompensa de hasta $100 millones de pesos por información que nos permita ubicar a estas personas que están generando temor", dijo Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.

No obstante, durante un evento que se realizó en la Plaza de Cayzedo, tras la celebración de 214 años Del grito de la Independencia en Cali, el alcalde Alejandro Eder, mostró su preocupación ante estos hechos de inseguridad que siguen afectando e intimidando a la comunidad.

"Seguimos enfrentando algunos retos que no son aceptables como la inseguridad, desde que Don Joaquín de Cayzedo Cuero y otros compatriotas caleños declararon la independencia en 1.810, solo hemos tenido 30 años de paz, hemos tenido 180 de violencia como en este momento que tenemos unas amenazas que no son aceptables", señalo el mandatario.

Por otro lado, hizo un llamado a la reconciliación y pidió a los caleños ser más unidos en estos momentos donde la ciudad y el país afrontan varios hechos delictivos por parte de grupos armados.

"Para recuperar el rumbo y la dignidad de Cali, es estar unidos, no permitamos más que nos dividan con estrategias políticas y de poder trasnochadas del siglo XX, no permitamos más que no llenen de odio, así que trabajemos por la reconciliación", expresó Eder.

El alcalde fue enfático de que seguirá reforzando la seguridad en Cali. El próximo lunes llegarán más de 14 pelotones tanto para la ciudad como para otras zonas rurales.