Así fue la recuperación de los servicios públicos en Cali tras el terremoto

Mientras los organismos de socorro concentraban sus esfuerzos en la atención de las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al suroccidente del país el pasado 10 de agosto, en Cali varias cuadrillas de Emcali se desplegaron por distintos sectores de la ciudad para mantener en funcionamiento los servicios públicos.

De acuerdo con la entidad, el sismo dejó inicialmente a unos 350.000 usuarios sin energía y sacó de operación 44 circuitos, afectando a más de la mitad de la ciudad.

”Una vez pasó el sismo, nuestra prioridad fue clara: que a los hogares de Cali no les faltara ni la luz ni el agua. Desde el primer minuto activamos todos nuestros frentes operativos para recuperar los servicios de la ciudad”, señaló Roger Mina, gerente general de Emcali.

Uno de los principales desafíos estuvo en recuperar la red eléctrica, especialmente en sectores donde también se desarrollaban labores de búsqueda y rescate.



Emcali activó el Puesto de Mando Unificado y desplegó equipos técnicos para revisar subestaciones, plantas, estaciones de bombeo y demás infraestructura crítica.

La operación también implicó suspender temporalmente algunos circuitos y cerrar válvulas en zonas afectadas para facilitar el ingreso seguro de los organismos de socorro.

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Para el 12 de agosto, menos del 1 % de los usuarios, equivalente a 7.382, permanecía sin servicio, mientras las cuadrillas continuaban atendiendo daños específicos en transformadores, postes y otros elementos de la infraestructura eléctrica.

La atención tuvo como una de sus prioridades las instituciones de salud, debido a la alerta roja hospitalaria que permanecía activa en la ciudad.

El sistema de acueducto también requirió una respuesta inmediata después del movimiento telúrico.

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Emcali destinó 16 cuadrillas para localizar daños, verificar el estado de las redes, atender acometidas y realizar las reparaciones necesarias en distintos sectores de Cali.

La estrategia permitió mantener la operación del sistema y atender las afectaciones que se fueron identificando durante las primeras horas de la emergencia.

“Hoy Cali tiene luz, agua, además, hemos venido haciendo en estos últimos años una gran apuesta para la modernización de infraestructura y la priorización de proyectos que respondan a las necesidades de los caleños en los próximos 30 años”, concluyó el gerente de Emcali.