Autoridades aclaran incidente con atleta keniano durante la Maratón de Cali

La Maratón de Cali 2026, realizada este fin de semana, pasó de ser una jornada deportiva a un foco de controversia tras la lesión de un corredor keniano en plena competencia.

En un primer momento, testigos aseguraron que el incidente se produjo luego de que el atleta tropezara con un hueco en la vía, lo que habría ocasionado su caída. Sin embargo, la organización del evento ofreció una explicación distinta, afirmó que, según el propio deportista desde el centro médico donde fue atendido, la lesión corresponde a un desgarre muscular y no a una caída provocada por el estado de la vía.

“En el caso de Cali, lo que dice el parte médico es que el atleta tuvo un dolor muscular, un calambre y que eso fue lo que ocasionó su caída. Desafortunadamente había un hueco al lado, pues sí, como ocurre en la maratón de Boston, en la de Nueva York, en otras maratones también”, dijo Alejandro Eder, alcalde de Cali.

Pese a esta aclaración, la polémica continuó. En redes sociales circularon videos en los que se observa a trabajadores realizando reparaciones en el punto donde, según algunos ciudadanos, ocurrió el incidente, lo que avivó los cuestionamientos.



“La pierna la tiene estirada, no la puede contraer por la cuestión muscular. Y para viajar se le hace muy difícil”, dijo Luis Felipe Posso, director de la Maratón de Cali

El atleta permanece bajo observación médica en Cali y deberá continuar su proceso de recuperación en los próximos días.