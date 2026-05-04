Asesinan a patrullero de la Policía en Cali durante procedimiento en el oriente de la ciudad

El asesinato de un patrullero de la Policía Nacional en Cali ha generado fuerte conmoción en la ciudad. El hecho se registró en las últimas horas en el barrio El Vergel, ubicado en el oriente de la capital del Valle del Cauca, durante un procedimiento de control.

La víctima fue identificada como José Fernando Eraso, de 37 años, oriundo de Bolívar (Cauca), con una trayectoria de 15 años en la institución. El uniformado estaba casado y era padre de una niña de seis años.

Según información preliminar, Eraso se encontraba junto a otro policía realizando la verificación de un hombre sospechoso. En medio de la requisa, el individuo habría desenfundado un arma de fuego y disparado contra el patrullero, impactándolo gravemente en la cabeza.

Tras el ataque, el otro uniformado reaccionó de inmediato y logró la captura del presunto agresor en el lugar de los hechos.



El crimen ha sido ampliamente rechazado por las autoridades locales. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, condenó el asesinato y pidió que se aplique todo el peso de la ley contra el responsable. Entre tanto, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

Por su parte, el director de la Policía Nacional aseguró, a través de su cuenta en la red social X, que este crimen no quedará impune y que se actuará con mayor determinación frente a este tipo de hechos.