Autoridades en el Valle activan plan de contingencia hospitalaria para la posesión presidencial

La red hospitalaria del Valle del Cauca entrará en plan de contingencia con motivo de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto, en medio de la crisis que enfrenta el sistema de salud por la suspensión de la atención a pacientes de la EPS Emssanar en el Hospital Universitario del Valle.

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, explicó que el operativo contempla un trabajo articulado con el Distrito de Cali, el Distrito Especial de Buenaventura y las autoridades del Cauca, priorizando la atención de los pacientes en sus municipios de origen para evitar traslados innecesarios hacia la capital vallecaucana y mantener la capacidad de respuesta de la red asistencial.

"El plan de contingencia de atención cubre 18 municipios del departamento del Cauca, desde El Bordo, Patía, hasta Puerto Tejada, Miranda y Villarrica, en nuestra frontera. Atendemos a la población del Cauca cuando así lo requiere y el plan de contingencia para la posesión del presidente incluirá un trabajo coordinado y acciones conjuntas entre el Distrito de Cali, el Distrito de Buenaventura y el departamento del Cauca para brindar cobertura a estos 18 municipios", señaló María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.

Sin embargo, el plan de contingencia se implementará mientras uno de los principales centros asistenciales de la región atraviesa una compleja situación financiera. El Hospital Universitario del Valle suspendió la atención a los afiliados de la EPS Emssanar, debido a una cartera superior a los 200.000 millones de pesos, lo que ha ocasionado la interrupción de consultas, procedimientos y cirugías para cientos de usuarios.



Entre los pacientes afectados está Jenny Giraldo, quien permanece hospitalizada desde hace 21 días y tenía programada una intervención quirúrgica que fue cancelada tras la suspensión de los servicios.

"Tengo tres tumores en la cabeza, todo está autorizado, pero me suspendieron la cirugía por la falta de pago de Emssanar. Estoy aburrida, los dolores de cabeza son más fuertes y eso no lo aguanta nadie", expresó la paciente.

La situación también afecta a Harlin Torres, quien continúa a la espera de una cirugía para retirar un proyectil alojado en una de sus orejas.

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"Tengo un impacto de bala en la oreja y el procedimiento que estoy esperando es una cirugía para que me retiren el proyectil. Me dicen que tengo que esperar, que espere y que espere. Ya voy para ocho días aquí", manifestó Torres.

Mientras tanto, la Secretaría de Salud del Valle confirmó que el plan de contingencia se mantendrá durante la jornada de posesión presidencial, en un contexto en el que el departamento continúa bajo emergencia humanitaria en salud y alerta amarilla hospitalaria.