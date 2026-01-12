En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Autoridades investigan asesinato de hombre en inmediaciones del monumento a Belalcázar

Autoridades investigan asesinato de hombre en inmediaciones del monumento a Belalcázar

La Policía confirmó que la víctima presentaba heridas causadas por arma de fuego en la cabeza, lo que le ocasionó la muerte, y al parecer, estaría relacionado con los denominados "pagadiarios".

