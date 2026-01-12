Autoridades investigan asesinato de hombre en inmediaciones del monumento a Belalcázar

Las autoridades adelantan las labores correspondientes para identificar plenamente a un hombre de 39 años que fue asesinado en la carrera 2A con carrera 3 Oeste, en inmediaciones del monumento a Sebastián de Belalcázar, en el oeste de Cali, Valle del Cauca.

La Policía confirmó que la víctima presentaba heridas causadas por arma de fuego en la cabeza, lo que le ocasionó la muerte en el lugar de los hechos, un sector frecuentado por cientos de turistas.

“Es un hecho desafortunado. Se trata de un hombre de 39 años, víctima de un homicidio bajo la modalidad de sicariato con arma de fuego. Lamentamos lo ocurrido y hemos desplegado todas nuestras unidades, incluida la Policía de Turismo, en este sector”, señaló el coronel Andrés Buitrago, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cali.

La primera hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el crimen estaría relacionado con los llamados ‘gota a gota’, presuntamente por un préstamo de dinero a la víctima.



“Al parecer, este hecho estaría relacionado con los denominados pagadiarios. En este momento, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelanta todas las acciones judiciales y la recolección de elementos materiales probatorios”, explicó el oficial.

Durante el puente festivo de Reyes, y de acuerdo con el reporte de la Policía, en Cali se registraron cinco homicidios: uno el viernes, dos el sábado y dos este domingo.