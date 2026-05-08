Balacera en medio de un velorio en la ladera de Cali dejó dos muertos y seis heridos

La comunidad de la ladera de Cali está conmocionada tras el más reciente hecho de violencia ocurrido en el sector, donde dos personas fueron asesinadas y seis más resultaron heridas en medio de un velorio en el barrio Siloé.

Los hechos ocurrieron en la noche del jueves, en una calle del sector de la Nave, donde la comunidad estaba esperando el traslado del cuerpo del reconocido líder Nelson Mena, quien había fallecido horas antes por causas naturales. Mientras sus vecinos y seres queridos esperaban el féretro, llegaron dos sujetos armados y atacaron a disparos a los presentes.

"En estos momentos la comunidad se encuentra muy afectada y también con mucho temor de lo que pueda suceder. Estaban en un velorio y lamentablemente otras personas aprovechan esa situación y disparan hacia la montonera de la gente. Es muy lamentable. Nosotros estamos solicitando que haya presencia de seguridad dentro de la comuna, porque sabemos que está compleja la situación", explicó Andrés López, edil de la comuna 20.

El líder de la ladera de Cali también señaló que este hecho reitera la necesidad que tiene la comuna 20 de recibir inversión social, especialmente en los procesos turísticos que se adelantan ahí para cambiar la perspectiva de los visitantes, y fomentar la llegada de más personas al sector.



"Que haya un diálogo con la comunidad en donde continuamos promoviendo la paz y promoviendo estas rutas turísticas para que la comunidad siga en estos espacios. No queremos que se vea como que militarizaron la comuna por peligrosa. Lamentablemente esto es un hecho aislado de lo que viene haciendo la comuna 20 que está trabajando proyectándose como una comunidad turística", finalizó López.

Las víctimas de este atentado sicarial fueron identificada como Michael David Lora Ospina y Leidi Tatiana Idrobo Villa, según la Policía, ambos registraban anotaciones judiciales, él había sido indiciado por hurto en el 2025 y ella por lesiones personales en el 2023.

