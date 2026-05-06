Universidad Icesi Cali abre becas 2026: requisitos, beneficios y cómo aplicar

La Universidad Icesi anunció la apertura de una nueva convocatoria de becas dirigida a estudiantes de todo el país, con el objetivo de facilitar el acceso a programas de educación superior de alta calidad. Esta iniciativa busca apoyar a los jóvenes, ofreciendo alternativas de financiamiento que reducen las barreras económicas.

El programa contempla una variedad de becas académicas y empresariales que pueden cubrir entre el 30% y el 100% del valor de la matrícula, dependiendo de factores como el rendimiento en las pruebas de Estado, la situación socioeconómica del aspirante y su trayectoria escolar. La universidad señaló que esta estrategia responde a la necesidad de ampliar oportunidades educativas en un contexto donde el acceso a la formación universitaria continúa siendo un reto para muchas familias.

Reconocida por su enfoque innovador, la Universidad Icesi se ha consolidado como una institución de referencia en Colombia y en el ámbito internacional. Parte de este reconocimiento se sustenta en la acreditación de varios de sus programas bajo estándares globales, así como en su red de convenios con más de 300 universidades en diferentes países. Estas alianzas permiten a los estudiantes participar en intercambios académicos, fortalecer competencias en otros idiomas y adquirir experiencias en entornos multiculturales.

La oferta académica actual incluye 24 programas de pregrado en áreas como Administración, Economía, Ingeniería, Derecho, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Salud, Humanidades y Diseño. Bajo su modelo educativo, la institución promueve una formación integral que combina teoría y práctica, alineando las habilidades de los estudiantes con las demandas del mercado laboral contemporáneo.



Uno de los componentes diferenciales del modelo académico es la posibilidad de cursar certificaciones adicionales durante el pregrado, en alianza con empresas y organizaciones. Estas certificaciones están orientadas al desarrollo de competencias específicas que son valoradas en distintos sectores productivos. Asimismo, los estudiantes tienen la opción de adelantar asignaturas de posgrado, lo que amplía su perfil profesional desde etapas tempranas de su formación.

El acompañamiento institucional también forma parte de la propuesta educativa. La universidad ofrece orientación personalizada para que cada estudiante construya una trayectoria académica flexible, ya sea dentro de una disciplina específica o mediante enfoques interdisciplinarios. Esta estrategia incluye oportunidades de doble titulación con universidades extranjeras y un énfasis en la proyección internacional.

En cuanto a las becas empresariales, se trata de un programa desarrollado en conjunto con compañías del país que apoyan la formación de jóvenes con alto rendimiento académico o con limitaciones económicas. Este tipo de apoyo es financiado por aliados del sector productivo que buscan contribuir al desarrollo del talento en Colombia.

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El campus principal, ubicado en la ciudad de Cali, cuenta con infraestructura moderna que incluye laboratorios especializados, centros de innovación y espacios diseñados para el aprendizaje colaborativo. La institución también destaca por su enfoque en sostenibilidad y por ofrecer un entorno que favorece la creatividad y el trabajo interdisciplinario.

Además del respaldo académico, los graduados de la Universidad Icesi registran altos niveles de inserción laboral, tanto en el país como en el exterior. Este factor se ha convertido en uno de los elementos diferenciadores de la institución dentro del suroccidente colombiano.

La convocatoria actual invita a estudiantes y familias a explorar las opciones disponibles y a iniciar el proceso de postulación. La universidad ha dispuesto canales de asesoría personalizada para orientar a los aspirantes en cada etapa, desde la elección del programa hasta la aplicación a los beneficios económicos.

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Los interesados pueden consultar los requisitos, condiciones y fechas a través del portal oficial de becas de la institución, donde también encontrarán información detallada sobre cada una de las opciones disponibles. La apertura de esta convocatoria se posiciona como una de las principales oportunidades educativas del año para quienes buscan acceder a formación universitaria con respaldo académico y proyección internacional.

Los interesados pueden consultar toda la información de las becas institucionales y los requisitos en este enlace.

Quienes cuenten con los requisitos necesarios para acceder a Becas empresariales exclusivas, pueden ingresar a la convocatoria en este enlace.