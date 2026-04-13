Buscan a hombre que robó moto de la secretaría de Movilidad de Cali para hacer acrobacias

Las autoridades en Cali han desplegado un operativo de búsqueda en la ladera de la ciudad, para dar con el paradero del hombre que recientemente robó una motocicleta de la Secretaría de Movilidad Distrital y se grabó haciendo acrobacias en una vía del sector de Siloé.

El caso se conoció a través de las redes sociales, en un video donde se evidencia al joven conduciendo el vehículo oficial, diciendo frente a la cámara: "¡Le robamos la moto a los guardas caray!", segundos después hace una maniobra peligrosa serpenteando entre los carros.

El secretario de Movilidad de Cali, Sergio Moncayo, señaló que la motocicleta se encontraba en un taller de la ciudad, donde se le estaba haciendo mantenimiento, y fue sacada de ese establecimiento por el hombre.

"Esta persona de manera inescrupulosa toma la motocicleta y se la lleva, hace el video que es el que está circulando en redes, donde el mismo motociclista acepta que robó el vehículo. Ya estamos colocando las denuncias pertinentes y proceder con lo que establecen las autoridades", indicó el secretario.



El funcionario confirmó que horas después del hurto, el joven regresó al taller a devolver la motocicleta, sin embargo, se seguirá adelante con el proceso judicial para realizar las sanciones respectivas.