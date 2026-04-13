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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Buscan a hombre que robó moto de la secretaría de Movilidad de Cali para hacer acrobacias

Buscan a hombre que robó moto de la secretaría de Movilidad de Cali para hacer acrobacias

El secretario de Movilidad de Cali, Sergio Moncayo, señaló que la motocicleta se encontraba en un taller de la ciudad, donde se le estaba haciendo mantenimiento.

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