Cali envía bomberos rescatistas a Venezuela tras los terremotos

La Alcaldía de Cali anunció el envío de un grupo especializado del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras los fuertes terremotos que sacudieron al vecino país el pasado 24 de junio.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que los rescatistas caleños se integrarán a la contingencia humanitaria colombiana que fue activada para atender la emergencia y apoyar a las autoridades venezolanas en la localización de personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

“Hoy sale un grupo de bomberos de Cali para formar parte del grupo de búsqueda y rescate de la contingencia colombiana que va a ir a Venezuela. Es un orgullo poder prestarle este servicio a la hermana República de Venezuela”, aseguró el mandatario.

Los bomberos desplazados cuentan con entrenamiento especializado en rescate urbano, atención de desastres y operaciones en edificaciones colapsadas, capacidades clave ante la magnitud de la emergencia que enfrenta el país vecino.



La misión hace parte de la ayuda humanitaria coordinada por Colombia para respaldar las labores de respuesta tras los sismos, que dejaron importantes daños en infraestructura y obligaron a desplegar equipos de rescate en varias zonas afectadas.

Con este envío, Cali se suma a los esfuerzos de cooperación internacional para atender una de las emergencias más complejas registradas recientemente en la región y brindar apoyo a las comunidades afectadas por la tragedia.