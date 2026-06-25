En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Venezuela
Abelardo De La Espriella
Clan del Golfo
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cali envía bomberos rescatistas a Venezuela tras los terremotos

Cali envía bomberos rescatistas a Venezuela tras los terremotos

El equipo especializado hará parte de la misión humanitaria colombiana para apoyar las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

Bomberos de Cali Rumbo a Venezuela
Pantallazo video alcaldia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de jun, 2026

La Alcaldía de Cali anunció el envío de un grupo especializado del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras los fuertes terremotos que sacudieron al vecino país el pasado 24 de junio.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que los rescatistas caleños se integrarán a la contingencia humanitaria colombiana que fue activada para atender la emergencia y apoyar a las autoridades venezolanas en la localización de personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

“Hoy sale un grupo de bomberos de Cali para formar parte del grupo de búsqueda y rescate de la contingencia colombiana que va a ir a Venezuela. Es un orgullo poder prestarle este servicio a la hermana República de Venezuela”, aseguró el mandatario.

Los bomberos desplazados cuentan con entrenamiento especializado en rescate urbano, atención de desastres y operaciones en edificaciones colapsadas, capacidades clave ante la magnitud de la emergencia que enfrenta el país vecino.

Lea también:

Terremoto en Venezuela
Mundo

Estados Unidos destina más de 150 millones de dólares para apoyar a Venezuela tras los terremotos

Copa Airlines
Mundo

Copa Airlines reanuda vuelos a 3 ciudades de Venezuela pero siguen suspendidos a Caracas

La misión hace parte de la ayuda humanitaria coordinada por Colombia para respaldar las labores de respuesta tras los sismos, que dejaron importantes daños en infraestructura y obligaron a desplegar equipos de rescate en varias zonas afectadas.

Con este envío, Cali se suma a los esfuerzos de cooperación internacional para atender una de las emergencias más complejas registradas recientemente en la región y brindar apoyo a las comunidades afectadas por la tragedia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cali

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad