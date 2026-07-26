Cali prepara nuevas medidas para frenar el consumo de vapeadores entre menores de edad

La Secretaría de Salud de Cali encendió las alarmas por el aumento del uso de vapeadores entre niños, niñas y adolescentes y anunció que la Administración Distrital trabaja en nuevas medidas para reforzar la prevención y el control de esta práctica en la ciudad.

El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, señaló que el vapeo representa un riesgo para la salud de los jóvenes y advirtió que ya existe evidencia científica sobre sus efectos negativos. “En el tema del vapeo, es una nueva adicción. Ya hay evidencia científica que muestra el deterioro en la salud y las consecuencias en la salud de esta práctica”, afirmó el funcionario.

Escobar explicó que la Secretaría de Salud busca avanzar en la implementación de herramientas jurídicas y de salud que permitan proteger a los menores de edad frente al consumo de estos dispositivos. La preocupación de las autoridades se centra especialmente en la facilidad con la que los vapeadores han comenzado a circular entre adolescentes y en el riesgo de que el consumo de productos con nicotina genere dependencia desde edades tempranas.

Hay un aumento alarmante en el uso de estos dispositivos entre niños y jóvenes. Foto: AFP

En Colombia, la Ley 2354 de 2024 amplió la regulación sobre cigarrillos electrónicos y vapeadores, incluidos los sistemas electrónicos de administración de nicotina y dispositivos similares. La norma establece medidas de control sobre su consumo, venta, publicidad y promoción, con especial protección para los menores de 18 años, y prohíbe la venta de estos productos a niños, niñas y adolescentes.



En Cali, la Administración Distrital busca complementar estas disposiciones nacionales con nuevas medidas en los entornos educativos. La iniciativa, trabajada entre las secretarías de Salud y Educación, contempla llevar al Concejo de Cali un proyecto de acuerdo para prohibir el uso de vapeadores dentro de las instituciones educativas oficiales y fortalecer las acciones de prevención dirigidas a estudiantes, docentes y padres de familia.

Desde la Secretaría de Salud se insiste en que el objetivo no es únicamente sancionar el consumo, sino prevenir que niños y adolescentes desarrollen una dependencia a la nicotina y reducir los riesgos asociados al uso de estos dispositivos. La Administración prepara así una estrategia que combinaría medidas jurídicas, controles en los colegios y acciones pedagógicas para enfrentar una práctica que cada vez tiene mayor presencia entre la población joven.