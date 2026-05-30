Capturado alias 'Tabares', principal reclutador de niños en El Plateado, Cauca.

En medio de las operaciones que adelanta el Ejército en el departamento del Cauca, fue capturado Yeison Quirá Córdoba, conocido en el mundo criminal como alias ‘Tabares’ cabecilla del frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’, es señalado de ser el autor de múltiples atentados terroristas en los municipios de Argelia y El Tambo, específicamente en corregimiento de El Plateado.

Este hombre inició su accionar delictivo desde los 12 años, y actualmente se encargaba del reclutamiento de menores en el sur del departamento del Cauca, las autoridades lo señalan de reclutar alrededor de 50 niños, niñas y adolescentes.

Alias ‘Tabares’ fue el autor del ataque terrorista perpetrado con drones en el que murió el pequeño Dilan Camilo Erazo, ocurrido en julio del 2024, cuando un explosivo lanzado desde un dron cayó sobre una cancha donde jugaba con más menores.

"Recuerden ustedes cuando ese menor estaba en un coliseo y estos criminales, utilizando drones, dejaron caer una granada que le quitó la vida a nuestro menor Dilan. Este criminal delinquía principalmente en el área del Tambo y Argelia, Cauca", señaló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desde el departamento del Cauca.



Según las investigaciones, alias ‘Tabares’ también habría participado en el secuestro de militares y policías ocurrido en marzo del año pasado en El Plateado, intimidando a la población civil para evitar el despliegue de las tropas en el marco de la operación ‘Perseo’.