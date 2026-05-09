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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Capturado uno de los implicados en daños a estaciones del MIO durante marcha en Cali

Capturado uno de los implicados en daños a estaciones del MIO durante marcha en Cali

En un allanamiento en el barrio Panamericano, sur de la ciudad, fue capturado un joven de 21 años, presunto responsable de los daños causados al masivo durante protestas el pasado 8 de abril.

Autoridades capturan a joven señalado de vandalizar el masivo
Alcaldía de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de may, 2026

Uno de los presuntos responsables de vandalizar estaciones del MIO durante la denominada ‘Marcha de las Antorchas’ en Cali fue capturado por las autoridades en medio de un operativo realizado en el barrio Panamericano. Durante el procedimiento fueron incautados celulares, un computador, una cámara digital, una motocicleta y prendas de vestir que coincidirían con las usadas el día de los disturbios.

Vea también:

  1. Daños a las estaciones del MIO en Cali.
    Metrocali.
    Pacífico

    Siete estaciones del MIO fueron vandalizadas durante marcha de estudiantes de Univalle

Según las autoridades, el detenido tiene 21 años y sería uno de los señalados de participar en los daños causados a la infraestructura del sistema de transporte masivo y otros actos que afectaron la movilidad en la capital vallecaucana el pasado 8 de abril.

"Hace un mes vimos cómo un grupo de encapuchados ingresó a varias estaciones del MIO para destruirlas, sembrando terror en las personas que ahí se encontraban. Mi compromiso con los caleños fue que no descansaríamos hasta capturarlos. Ayer capturamos al primero. Quiero agradecer a la Policía y a la Fiscalía por este operativo y por esta captura. Ya queda en manos de la justicia este individuo para que enfrente los cargos en su contra", dijo Alejandro Eder, alcalde de Cali.

Las autoridades indicaron que para lograr esta captura fue clave la información entregada por la comunidad, por lo que continúa vigente la recompensa de hasta 20 millones de pesos para ubicar a los demás implicados en los hechos vandálicos.

“Seguiremos trabajando hasta que demos con todos los responsables de estos actos. Ofrecemos hasta 50 millones de pesos (0:39) por información que nos permita capturar y judicializar a cada uno de los otros individuos involucrados en estos hechos. En Cali no permitiremos que la violencia se esconda de esta manera como un acto de protesta”, manifestó el mandatario.

Entretanto, la Alcaldía y la Policía reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia en Cali.

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Alejandro Eder

Cali

MIO

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