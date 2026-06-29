Combates en Toribío, Cauca, tienen confinada a comunidad indígena del resguardo Tacueyó

Una nueva alteración al orden público se registra en la mañana de este lunes festivo en zona rural del municipio de Toribio, departamento del Cauca, donde tropas de Ejército se está enfrentando contra integrantes del frente Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc.

Los combates se reportan desde el corregimiento de Tacueyó, donde está ubicado el resguardo indígena del mismo nombre, las comunidades se encuentran refugiadas en sus viviendas, a la espera del regreso de la tranquilidad.

"Vengan, corran, corran... quítense, mira como se ve eso... se puso caliente acá arriba, muchachos. Corran para la casa, a la casa muchachos", reportan algunos habitantes de la zona, registrando en video el sobrevuelo de un helicóptero de la Fuerza Pública, donde se alcanzan a escuchar las ráfagas de fusil.

Desde la comunidad reportan la activación de explosivos lanzados desde drones, en medio de la población civil, al parecer uno de estos artefactos cayó sobre un vehículo particular que se encontraba parqueado, provocando que este se incendiaria, al parecer, también una vivienda resultó afectada.



Actualmente hay máxima zozobra y alerta entre los habitantes de la zona, quienes se encuentran confinadas para evitar quedar en medio del fuego cruzado.