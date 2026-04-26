Comunidad de Timba, Valle, denuncia amenaza con explosivos en escuela y conexión de gas

Las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' continúan intimidando y atemorizando a las comunidades de la zona rural de Jamundí. Recientemente, comerciantes del corregimiento de Timba, que limita con el departamento del Cauca, fueron convocados para asistir a una reunión liderada por alias 'Mónica', quien fue compañera sentimental de alias 'Mayimbú'.

El encuentro tuvo lugar en la vereda La Esperanza, en zona rural de Buenos Aires, Cauca, ahí integrantes del frente 'Jaime Martínez' les advirtieron sobre lo que sería su próximo ataque terrorista en el municipio. Se trataría de dos cilindros que han sido instalados, uno en la escuela del corregimiento y el segundo muy cerca al puente vehícular que conecta la zona con el sector de Timba, Cauca, donde está instalada la principal conexión de gas.

"Donde eso explote, nos mata a todos los niños. Estamos muy preocupados porque puede ocurrir una tragedia, donde los más inocentes son los que sufren. Si estalla el cilindro de la vía, volamos todos para la porra", señala una de las personas que fue convocada a esta reunión.

En este encuentro, también se les habría impueso restrucciones de funcionamiento a sus negocios, los cuales tendrían horarios especiales, especialmente aquellos establecimientos nocturnos, obligándolos a permanecer cerrados de lunes a jueves. Los fines de semana, viernes y sábado, podrían funcionar hasta las 3:00 de la madrugada.



La alerta ya fue puesta en conocimiento de las autoridades, quienes están verificando la información y las denuncias, sin embargo, la comunidad permanece atemorizada, y asegura que no enviarán a sus hijos al colegio mientras la situación no sea verificada por antiexplosivos y el riesgo sea descartado.

Esta denuncia incrementa las alertas en la región, teniendo en cuenta la escalada terrorista registrada del fin de semana, que ya ha dejado más de 20 muertos, y decenas de heridos en diferentes atentados en los departamentos de Valle y Cauca.

"Los actos terroristas que se han registrado en Cali han sido por la presencia de las disidencias en la zona rural de Jamundí, la zona alta, y la zona norte del Cauca, eso ya lo sabemos, hemos logrado repeler cuatro atentados. Tenemos que actuar en esos lugares contra el narcotráfico y contra la minería ilegal para pode lograr realmente darles seguridad a la región", señaló este fin de semana la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, refiriéndose a la escalada terrorista.