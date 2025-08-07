Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Un soldado herido dejó ataque con explosivos en zona rural del corregimiento de Timba, Valle

Un soldado herido dejó ataque con explosivos en zona rural del corregimiento de Timba, Valle

Los uniformados fueron atacados con cilindros lanzados desde una volqueta acondicionada por disidencias de las Farc. La reacción de las tropas del Ejercito permitió la captura de los responsables.

Atacan a tropas del Ejército en zona rural de Jamundí, Valle.
Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 07, 2025 03:43 p. m.

Un ataque con explosivos en zona rural del corregimiento de Timba, en Jamundí, Valle, dejó como resultado a un soldado herido por las esquirlas del artefacto que habría sido lanzado por parte de las disidencias de las Farc 'Jaime Martínez' que delinque en ese municipio.

En el ataque fue usada una volqueta, la cual fue acondicionada con varios artefactos improvisados para atacar a la fuerza pública. Según versiones oficiales, los elementos fueron lanzados y activados al paso de una patrulla del ejército.

Tras verificaciones de las autoridades, encontraron en el vehículo al menos cilindros cargados con explosivos para atacar a los militares.

Un despliegue en la zona permitió la captura de tres sujetos, uno de ellos, quien sería el conductor de la volqueta, que, según investigaciones, fue robada días atrás.

En la zona hay un refuerzo de uniformados para evitar nuevos atentados, ya que denuncias de la comunidad alertaron sobre la presencia de elementos sospechosos dejados en la vía.

