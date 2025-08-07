Un soldado herido dejó ataque con explosivos en zona rural del corregimiento de Timba, Valle

Un ataque con explosivos en zona rural del corregimiento de Timba, en Jamundí, Valle, dejó como resultado a un soldado herido por las esquirlas del artefacto que habría sido lanzado por parte de las disidencias de las Farc 'Jaime Martínez' que delinque en ese municipio.

En el ataque fue usada una volqueta, la cual fue acondicionada con varios artefactos improvisados para atacar a la fuerza pública. Según versiones oficiales, los elementos fueron lanzados y activados al paso de una patrulla del ejército.

Tras verificaciones de las autoridades, encontraron en el vehículo al menos cilindros cargados con explosivos para atacar a los militares.

Un despliegue en la zona permitió la captura de tres sujetos, uno de ellos, quien sería el conductor de la volqueta, que, según investigaciones, fue robada días atrás.

En la zona hay un refuerzo de uniformados para evitar nuevos atentados, ya que denuncias de la comunidad alertaron sobre la presencia de elementos sospechosos dejados en la vía.

