Comunidad venezolana en Cali saldrá a la calle a celebrar captura de Nicolás Maduro

Comunidad venezolana en Cali saldrá a la calle a celebrar captura de Nicolás Maduro

Por el momento, ni el alcalde Alejandro Eder ni la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se han pronunciado respecto a la captura de Maduro por parte de los Estados Unidos.

