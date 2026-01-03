Comunidad venezolana en Cali saldrá a la calle a celebrar captura de Nicolás Maduro

La comunidad venezolana en Cali organiza una movilización en el Bulevar del Río para celebrar la captura de Nicolás Maduro, tras los operativos adelantados por el Ejército de los Estados Unidos en Caracas durante la madrugada de este sábado.

La cita que se están poniendo los ciudadanos venezolanos en Cali es a las 2:00 de la tarde en el Bulevar del Río, el punto en el centro de la ciudad donde, en los últimos años, han realizado sus manifestaciones pidiendo el fin de la dictadura en su país.

Uno de los líderes de la comunidad venezolana en la capital del Valle del Cauca es Alejandro Márquez, quien celebró la captura de Nicolás Maduro asegurando que es el primer paso para que millones de familias puedan reencontrarse y regresar a casa.

"Saldremos a festejar como ciudadanos venezolanos este logro tan grande, no solo para Venezuela sino para toda Latinoamérica. Es increíble, el teléfono está a reventar de mensajes de personas queriendo salir; es un orgullo nacional, es patriotismo, donde el pueblo venezolano expresará alegremente esta armonía.



Es el primer paso, es histórico; un paso que va a tener transformación en la parte social, económica y, por supuesto, lo que todos los venezolanos esperamos: el reencuentro con nuestros familiares, el retorno a la patria, estar de nuevo en nuestros hogares. Esta fue la última Navidad lejos de casa", señaló Márquez.

Alegría es lo que se percibe a esta hora entre los ciudadanos venezolanos que residen en la ciudad de Cali. Por el momento, ni el alcalde Alejandro Eder ni la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se han pronunciado respecto a la captura de Maduro por parte de los Estados Unidos.