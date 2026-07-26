Con una carrera de 4.9K, cientos de Caleños celebraron corriendo sus 490 años

Las calles del centro histórico de Cali se llenaron de corredores que participaron en la carrera 4.9K, una jornada deportiva organizada en el marco de la celebración de los 490 años de la capital del Valle del Cauca.

Caleños y visitantes madrugaron para recorrer algunos de los lugares más representativos de la ciudad y conmemorar su aniversario a través del deporte y la actividad física.

La carrera fue considerada un éxito por sus organizadores y hace parte de la programación especial preparada para celebrar el cumpleaños de Cali. Además, durante lo que resta de 2026 se realizarán otras seis carreras en distintos escenarios de la ciudad, con el propósito de que más ciudadanos puedan participar y recorrer algunos de los lugares más representativos de la capital vallecaucana.

La celebración de los 490 años de Cali continuará durante esta semana con diferentes actividades culturales, deportivas, recreativas y de entretenimiento. La programación busca mantener los espacios de encuentro para los ciudadanos y conmemorar la historia, la cultura y la identidad de la ciudad.



De esta manera, la carrera 4.9K se convirtió en una de las actividades con las que los caleños comenzaron a celebrar un año más de la ciudad, en una jornada marcada por el deporte, la alegría y el orgullo de ser parte de Cali.