Contratación de profesores en instituciones públicas de Cali demoraría 40 días más

Después de que varios padres de familia de algunas instituciones educativas de la ciudad de Caliprotestaran a las afueras del CAM ante la falta de profesores, la secretaria de Educación, Tatiana Aguilar, se pronunció y dijo que se adelantan varias acciones para poder determinar las necesidades de docentes, directivos y demás personas.

La redistribución de los docentes teniendo en cuenta el cumplimiento del debido proceso y la posesión a sus cargos con todo el proceso contractual se demoraría entre 20 y 40 días hábiles.

“Debemos de revisar la lista de legibles de los docentes que se encuentran habilitados, que pasaron el concurso y que para poder posesionarlos en su cargo debemos surtir un proceso administrativo interno con unos términos de ley que nos impiden de una u otra manera hacer más expedito en la llegada de los docentes”, dijo Aguilar.

Serían alrededor de 80 vacantes temporales que hacen falta en alguna instituciones educativas públicas de Caliy en la zona rural.

“No podemos designar un docente hoy para que este mañana, si no que, por el contrario, debemos de hacer convocatorias , debemos revisar documentación de los docente, los docentes deben de manifestarnos la aceptación o no de la plaza. Desde la secretaría no podemos sáltanos los términos de ley “, expresó la funcionaria.

Sin embargo, la funcionaria señaló que el estudio de planta y de relaciones técnicas termina esta semana, el cual permitirá a la Secretaría de Educación facilitar los traslados de docentes que se requieren en las instituciones educativas donde hay necesidades o donde se deben suplir las vacantes, ya sean temporales o definitivas.