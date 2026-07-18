Crisis de salud en Buenaventura: Trabajadores de clínica Santa Sofía entran en cese de actividades

La crisis sanitaria en el distrito de Buenaventura, Valle del Cauca, se ha agudizado tras conocerse una carta que los trabajadores de la clínica Santa Sofía del Pacífico enviaron a los directivos de esta institución, en la que confirman el cese de sus actividades como protesta por el incumplimiento en el pago de sus salarios.

Las millonarias deudas de las EPS con la clínica han retrasado el pago a los trabajadores desde hace varios meses y han provocado una considerable falta de insumos y medicamentos, situación que ya hace insostenible la atención a los habitantes del puerto.

"Estamos pidiendo los honorarios desde la parte de la vigilancia hasta médicos especialistas; todos somos importantes. En la clínica Santa Sofía se nos deben tres meses ya trabajados, ya terminados; estamos en el cuarto mes de deuda. Y, claro, especialistas que vienen desde fuera de Buenaventura no han venido por falta de pago", aseguró Juan José Santamaría, médico especialista de la clínica Santa Sofía.

La protesta de los trabajadores de la clínica Santa Sofía se suma a la de los del hospital Luis Ablanque de la Plata, que llevan tres semanas protestando también por la falta de pagos. Esto ocurre mientras en el distrito se desarrollan varios eventos masivos que podrían incrementar las consultas por servicios de salud, los cuales hoy no están plenamente activos.



"Tenemos una crisis donde un herido hoy llega a Santa Sofía y no se puede atender. Muy seguramente, si es una urgencia vital, puede hasta morir antes de llegar al hospital. En el hospital llega y no tenemos los insumos. La vocación no se pierde, las emergencias se siguen atendiendo, pero ¿hasta cuándo? Santa Sofía está en mínimos; muy seguramente nos quedamos en todo Buenaventura sin traumatología, porque no sé si el compañero traumatólogo va a venir sin salario", indicó Santamaría.

