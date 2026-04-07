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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Crisis del sector de la caña se debe a falta de control de importaciones: Asocaña

Crisis del sector de la caña se debe a falta de control de importaciones: Asocaña

La preocupación se intensificó, luego de que, hace algunos días, el ingenio María Luisa, ubicado en Florida, Valle del Cauca, cerrara sus operaciones.

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