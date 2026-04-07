Crisis del sector de la caña se debe a falta de control de importaciones: Asocaña

Un llamado urgente al Gobierno hizo la presidenta de Asocaña, Claudia Calero, ante la difícil situación que enfrenta actualmente la agroindustria de la caña en el país.

Según explicó, el sector atraviesa un momento crítico debido a las presiones del comercio internacional y al aumento de las importaciones de algunos productos relacionados con esta actividad.

Calero señaló que las barreras comerciales y otros factores externos están afectando seriamente la competitividad y la sostenibilidad de esta importante agroindustria.

La presidenta de Asocaña insistió en que proteger el sector es fundamental para salvaguardar cerca de 286.000 empleos y garantizar el sustento de miles de familias en el suroccidente colombiano.



“Hoy la agroindustria de la caña atraviesa un contexto muy difícil, el aumento del 385% de las importaciones de azúcar desde Bolivia, a pesar de que a ese país no le podemos llegar con 1 kilo de azúcar colombiana. La imposición de aranceles en Ecuador y el crecimiento de las importaciones de etanol desde Estados Unidos”, afirmó Calero.

La preocupación se intensificó luego de que, hace algunos días, el ingenio María Luisa, ubicado en Florida, Valle del Cauca, cerrara sus operaciones, una situación que impacta a decenas de familias que dependían de esta actividad económica.

Precisamente, sindicatos de la agroindustria de la caña advirtieron que otros ingenios también atraviesan una grave situación económica, lo que podría generar nuevas afectaciones laborales si no se adoptan medidas urgentes.