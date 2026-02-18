En vivo
Más de 280.000 empleos en riesgo por crisis de la industria de la caña

Ante este panorama, desde el sector azucarero han indicado que únicamente han recibido respaldo de las autoridades locales y departamentales en el Valle y el Cauca.

Agroindustria de la caña advierte riesgos por nueva fórmula de precios del etanol.
Ingenios Azucareros Valle del Cauca
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de feb, 2026

