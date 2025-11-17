Cristo Rey y Parque de la Biodiversidad en Pance amplían sus horarios de apertura a los caleños

Para dar inicio a la temporada decembrina y de fin de año, dos de los sitios turísticos más importantes en Cali ampliarán sus horarios de apertura al público. Se trata del Ecoparque Cristo Rey y el Parque de la Biodiversidad COP16 en Pance, los cuales podrán ser visitados sin cita previa.

Esto se logra al refuerzo en el personal operativo de más de 30 personas, el cual va a garantizar mayores labores de mantenimiento y acompañamiento a los visitantes. Durante el fin de semana el equipo de incrementa con 10 personas más.

Para ingresar a Cristo Rey, los horarios se definieron así:

De 6:00 a 8:00 de la mañana el acceso es exclusivo para deportistas, únicamente al monumento. A partir de las 8:00 y hasta las 6:00 de la tarde, la atención es al público general de todo el parque. Además, se habilita un horario nocturno, únicamente para ingresar al monumento, hasta las 8:00 de la noche.



En el caso del Parque de la Biodiversidad COP16 en Pance, ahora quedará habilitado de 6:00 am. hasta las 6:00 pm, teniendo restricción los días lunes de cada semana y cuando hay festivos, no se abre el martes.

"Estamos emocionados con esta apertura a los parques. Hemos venido haciendo un arduo trabajo en este espacio de Cristo Rey haciendo las guías, dando la visibilidad que nuestra zona rural requiere y asímismo, recordándole a todos visitantes nacionales y extranjeros que este lugar es un espacio de conservación", manifestó Lina Botía, directora del departamento administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA.

En Cristo Rey se mantendrá la opción de visita guiada la cual seguirá en los horarios establecidos de 9:00 de la mañana, a las 12:00 del mediodía y a las 3:00 de la tarde.