Defensoría exige proteger al personal médico tras ataque en hospital de Suárez, Cauca

La Defensoría del Pueblo exigió medidas urgentes para proteger al personal médico y garantizar la atención en salud en el municipio de Suárez, Cauca, tras los hechos violentos registrados el lunes 26 de octubre, cuando hombres armados habrían interceptado una ambulancia e ingresado al hospital municipal, donde asesinaron a una persona que recibía atención médica.

Según informó la entidad, durante estos hechos también se presentaron agresiones contra trabajadores de salud y riesgos para la vida y la integridad de pacientes y otras personas que se encontraban en el centro asistencial.

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La Defensoría advirtió que el temor entre el personal médico y asistencial ha limitado la capacidad de respuesta del hospital y reducido significativamente la prestación de servicios de salud para los habitantes del municipio y sus zonas rurales.

Ante este panorama, la entidad instó al Gobierno Nacional y a la Gobernación del Cauca a adoptar medidas inmediatas para proteger al personal sanitario, recuperar plenamente la capacidad operativa del hospital y garantizar la continuidad de los servicios médicos.



También solicitó a las autoridades del sector salud fortalecer la red pública hospitalaria, asegurar la disponibilidad de médicos y personal asistencial, establecer mecanismos seguros para la remisión y evacuación de pacientes que se encuentran en el centro asistencial y brindar acompañamiento psicosocial a los trabajadores afectados.

Asimismo, la entidad recordó que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece una protección especial para hospitales, ambulancias, personal sanitario y personas heridas o enfermas. Por lo que advirtió que ninguna circunstancia relacionada con el conflicto armado justifica ataques, amenazas o intimidaciones contra quienes prestan o reciben atención médica.

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La Defensoría también exigió a los grupos armados abstenerse de ejercer violencia contra la misión médica y de interferir en la prestación de los servicios de salud.