Dejan en libertad al hombre que asesinó a una adulta mayor en Palmira, Valle

En Palmira, una mujer adulta mayor fue decapitada por lo que parece ser su inquilino, justo en el momento en el que ella iba a cobrar el arriendo de su casa. Este caso, que ha conmocionado a la comunidad palmirana, se registró en el barrio La Colombina, donde dentro de una vivienda se encontró el cuerpo decapitado de Aura Eliza Rodríguez Argote, de 62 años.

La mujer fue atacada con un arma cortopunzante por un hombre de 32 años, quien, según los vecinos, tenía alquilada una de las habitaciones de la casa de la víctima. Aunque el agresor intentó escapar, la Policía logró capturarlo rápidamente. Mientras estaba detenido, el hombre confesó haber cometido el crimen.

Sin embargo, el capturado no pudo ser presentado ante un juez de control de garantías de Palmira, ya que los juzgados ya habían cerrado. Por esta razón, tuvieron que trasladarse hasta Cali. En esta ciudad, la juez que atendió el caso no procedió, alegando que no era de su competencia, ya que el crimen no se cometió en su jurisdicción. Como resultado, el hombre fue liberado de inmediato.

Esta situación ha generado indignación entre la comunidad, que exige justicia por la muerte de Aura Eliza, sobre todo al contar con una confesión por parte del agresor.

Es importante destacar que este es el segundo caso en el Valle del Cauca esta semana en el que una mujer es asesinada en estas condiciones. El martes pasado, en la comuna 11 de Cali, otra mujer de 63 años fue asesinada por un hombre que presuntamente era su arrendatario, cuando ella le cobró el alquiler. En el ataque, el hijo de la víctima, quien tiene una condición de discapacidad, resultó gravemente herido.