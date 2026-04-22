Docente de la zona rural de Buenaventura, denuncian amenazas por parte de grupos armados

La situación de orden público en el corregimiento de Puerto Merizalde, zona rural de Buenaventura, mantiene en alerta a la comunidad educativa de la Institución Patricio Olave Angulo, tras las recientes amenazas contra varios docentes, presuntamente por parte de grupos armados que delinquen en este sector.

Esta situación afecta directamente a decenas de estudiantes que hoy corren el riesgo de suspender su proceso académico.

“Días atrás, algunas instalaciones de nuestro colegio fueron vandalizadas. Sujetos desconocidos ingresaron a la oficina de la rectoría y la secretaría y quemaron varios documentos. Intentaron incendiar la institución; además, después de esto, dejaron una pancarta”, dijo Pedro Pablo Valencia, rector de la institución.

Ante este panorama, estudiantes de la institución protagonizaron en las últimas horas una jornada de protesta para exigir garantías que permitan el regreso seguro a las aulas.



Cabe señalar que en este sector se conoce la presencia de actores armados como la disidencia de las Farc, Jaime Martínez, quienes anteriormente ya han amenazado a docentes en otras instituciones en zona rural, impidiendo el libre desarrollo de las clases.