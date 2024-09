El atentado iba contra mi; el mandatario no estaba conmigo: asesor de alcalde de Restrepo

Luego de salir del hospital donde estuvo recibiendo atención medica, Marlon cruz, asesor del despacho del alcalde Restrepo, Valle del Cauca, Luis Ortega, revelo nuevos detalles del atentado sicarial del que fue víctima en la mañana de este miércoles, 11 de septiembre cuando se disponían a iniciar su jornada laboral en las instalaciones de alcaldía.

"Llegaron dos hombres en moto, empezaron a descargar el arma, uno de los disparos me hirió la pierna y escuché que el hombre dijo lo maté y se fue huyendo", dijo Marlon Cruz, víctima de atentado sicarial.

También confirmó que en el momento que ocurrieron los hechos el mandatario no estaba con él: "Yo me bajé solo del carro, el alcalde en ese momento no estaba conmigo yo estaba llegando solo a la alcaldía, estoy convencido que el atentado iba contra mi", expresó Cruz.

Aunque se le ha brindado las medidas de protección, asegura que estas no son suficientes, ya que ha sido a sido amenazado en varias oportunidades, en denuncias ya conocidas por las autoridades de hechos relacionados a los años 2022 y 2024.

Por ahora, el alcalde y su asesor continuarán con sus labores desde la virtualidad y los hombres que fueron capturados ya fueron enviados a prisión, según la información que entregó la Policía del Valle.