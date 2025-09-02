Empresarios vallecaucanos se sumarán a congreso sobre economía social y ambiental

Empresarios del Valle del Cauca se sumarán a más de 700 inversionistas de 35 países de todo el mundo con el propósito de hablar de economía que genere impacto en el ámbito social y ambiental a nivel global. Se trata de Impact Minds, una apuesta en la que se busca que Colombia se siga convirtiendo en un escenario atractivo para las grandes conversaciones económicas en América Latina y el Caribe.

De acuerdo con María Carolina Suárez Visbal, CEO de Latimpacto, la red organizadora del evento, la agenda se desarrollará del 1 al 3 de septiembre donde los inversionistas podrán realizar inversiones sociales y filantrópicas a diversos proyectos. La cuarta edición de este evento se realizará en Medellín, donde los empresarios vallecaucanos esperan tener protagonismo importante.

“Estamos en un momento en el que los desafíos sociales y ambientales son cada vez más complejos. Nuestro propósito es trascender las fronteras institucionales, nacionales y sectoriales, para fortalecer esfuerzos e impulsar una mayor colaboración entre inversionistas y filántropos, con el propósito desplegar de forma más estratégica y efectiva los recursos destinados a generar impacto en América Latina y el Caribe”, apuntó Suárez Visbal

La agenda estará nutrida de conversaciones que permitirán que el país se destaque en la región como uno de los epicentros clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, (ODS) de 2030.

“Impact Minds, se centrará en tres ejes temáticos que ponen al centro las necesidades de la región y buscan responder a preguntas sobre cómo repensar las finanzas para que el dinero trabaje para las organizaciones, las personas y el planeta; qué alianzas intersectoriales están cambiando el rumbo en los territorios más desafiados y cómo medir el impacto más allá de las cifras para comprender la incidencia verdadera en el cambio social”, subrayó Suárez Visbal.

La apuesta de Impact Minds para su cuarta versión es ‘Collective Makers’, haciendo énfasis en la importancia de lo colectivo como condición necesaria para avanzar en la inversión con lentes de impacto. En sus tres primeras ediciones en Cartagena, Rio de Janeiro y Oaxaca, la conferencia ha reunido a más de 1.700 participantes de 850 organizaciones, generando más de 1.500 conexiones estratégicas y facilitando alianzas que hoy mueven millones en capital con propósito.